‎الرئيسية
جديد الأخبار
الانتهاء من مشروع التشجير الوطني رقم 2 بمنطقة تبوك
على مساحة تقدر بأكثر من 10 ملايين متر مربع

الانتهاء من مشروع التشجير الوطني رقم 2 بمنطقة تبوك

2021/08/04
الساعة 8:42 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
الانتهاء من مشروع التشجير الوطني رقم 2 بمنطقة تبوك
المواطن - واس

على مساحة تقدر بأكثر من 10 ملايين متر مربع، أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، مشروع التشجير الوطني رقم 2 بمنطقة تبوك، أحد مشروعات التشجير التي يشرف عليها المركز.

زراعة 350 ألف شجرة

واستهدف المشروع زراعة 350 ألف شجرة من الأنواع المحلية وتطوير شبكات ري بالمياه المعالجة؛ ليكون المشروع متنفساً جديداً وشرياناً حيوياً للمنطقة.

وأوضح المركز أن المشروع يضم أبرز الأشجار (السدر والطلح والأثل، والسيال، والبان العربي), مؤكداً أن الجهود مستمرة في تنمية الغطاء النباتي في المملكة.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

القبض على 3 أشخاص اعتدوا على مقيم في تبوك

أعلنت شرطة تبوك القبض على 3 أشخاص اعتدوا