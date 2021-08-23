الانضباط تُغرم الهلال ورئيسه 45 ألف ريال

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم نادي الهلال ورئيسه فهد بن نافل 45 ألف ريال، وذلك بعد مواجهة الأزرق لنادي التعاون في الجولة الثانية بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نص العقوبات ضد الهلال:

وجاء نص العقوبات كالتالي: “تغريم الفريق 25 ألف ريال بسبب مخالفة البروتوكولات الصحية، لفيروس كورونا، والقرار غير قابل للاستئناف”.

بجانب تغريم رئيس النادي فهد بن نافل 20 ألف ريال، بسبب توجهه إلى غرفة تبديل الملابس عبر أرضية الملعب قبل خروج الحكام و اللاعبين من أرضية الملعب بعد نهاية مباراة التعاون، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

تغريم التعاون 10000 ريال:

كذلك غرمت لجنة الانضباط نادي التعاون بدفع 10000 ريال، نظير حصول ستة من لاعبي فريق نادي التعاون على إنذارات أثناء المباراة، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير حكم مباراة الهلال.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة