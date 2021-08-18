الباطن يعاني من عجز مالي قدره 17 مليون ريال

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي الباطن، اليوم الأربعاء، عن إيراداته ومصروفاته، وذلك بعد انعقاد الجمعية العمومية للنادي بحضور ناصر الهويدي رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة وعوض الهزيمي الرئيس التنفيذي للنادي بجانب وجود ممثلي وزارة الرياضة.

قيمة المصروفات أعلى من الإيرادات:

ووصل إجمالي إيرادات النادي إلى 61 مليون و 612 ألف و 94 ريالًا أما المصروفات فوصلت قيمتها إلى 78 مليونًا و 696 ألفًا و 765 ريالًا بعجز مالي قدره 17 مليون ريال.

وخلال الجمعية العمومية للنادي تمت المصادقة على تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو من العام المقبل.

وفي سياق آخر، أصبح الفريق السماوي قريبًا من الحصول على شهادة الكفاءة المالية لقيد صفقاته الجديدة.

5 ملايين ريال تفصل الباطن عن الكفاءة المالية:

وكشف عبدالله الوباري عضو مجلس إدارة النادي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ”الحمد لله على كل حال خسارة لا نستحقها في مباراة الاتفاق، شكرًا للاعبين ما قصرتو، تمنيت أننا خلصنا الكفاءة المالية، وسدد رئيس النادي 15 مليونًا تقريبًا ما بين جدولة وسداد، ومتبقي 5 ملايين نحتاج وقفة رجال الحفر من أكبرهم إلى أصغرهم”.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

