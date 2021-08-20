الباطن يعود لـ طريق الانتصارات على حساب أبها بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الباطن فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه أبها بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022.

ملخص مباراة أبها والباطن:

ونجح اللاعب الهولندي يوسف الجبلي في إحراز الهدف الأول للفريق السماوي بالدقيقة الـ15 بعد تصويبة مخادعة، لم يتمكن حارس أبها من التعامل معها.

ورغم محاولات نادي أبها لإحراز هدف التعادل، ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي من لاعبي الفريق السماوي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السماوي بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، واصل نادي أبها ضغطه الهجومي لينجح في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب أمين عطوشي بالدقيقة الـ89.

ووسط اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل الإيجابي، تمكن الباطن من إحراز هدف الفوز الثاني عبر اللاعب فابيو أبرو بالدقيقة التسعين.

ونجح الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي في تحقيق الفوز الأول له بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الخسارة بالجولة الأولى من فريق الاتفاق.

أبها يتلقى الهزيمة الأولى له:

أما أبها فتلقى أول هزيمة له بـ الدوري، بعد أن كان فاز في الجولة الأولى على نادي الشباب بنتيجة هدفين لهدف.

سيواجه الباطن، فريق الهلال بالجولة الثالثة من دوري المحترفين مساء الجمعة القادمة، بينما يواجه أبها فريق الاتفاق مساء الخميس المقبل.

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