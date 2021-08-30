البحرين: نقف في صف واحد مع السعودية لمواجهة إرهاب الحوثي

المواطن - واس

أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران صاروخاً باليستياً باتجاه جازان؛ في عمل إرهابي جبان.

وقوف مع السعودية:

ووأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف بلادها في صف واحد مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، مؤكدةً ضرورة تكاتف المجتمع الدولي تجاه هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة التي تهدد أمن المنطقة بأسرها، مشيدةً بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.

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