البحرين: نقف وندعم السعودية بشكل تام ضد كل ما يستهدف أمنها

المواطن - واس

أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة مسيرة (مفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط في عمل متعمد وممنهج وانتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني يستهدف سلامة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية.

يقظة قوات الدفاعات الجوية:

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم, وقوف مملكة البحرين ودعمها التام للمملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، مشيدة بيقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

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