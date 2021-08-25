البركاوي يضيف ثاني أهداف الرائد

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الرائد من إحراز الهدف الثاني، عبر اللاعب كريم البركاوي بالدقيقة الـ47 مع بداية الشوط الثاني من المباراة.

الرائد يتفوق:

وانطلق اللاعب المغربي بمهارة كبيرة ليسدد الكرة في زاوية صعبة، لم يتمكن حارس مرمى نادي الحزم من صدها.

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الرائد، شوط مباراته الأول أمام الحزم متفوقًا بهدف دون رد.

الغامدي يعطي الأفضلية لـ رائد التحدي:

وتمكن اللاعب رائد الغامدي من إحراز الهدف الوحيد لفريقه بالدقيقة الـ45، حيث لم ينجح الحزم في إحراز أي أهداف بالشوط الأول.

جدير بالذكر أن مباراة رائد التحدي ضد الحزم، تُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويرغب رائد التحدي في الفوز لمشاركة الهلال في صدارة الدوري ولو بشكل مؤقت.

وكان رائد التحدي فاز في الجولة الأولى على فريق الفتح، وخسر في الجولة الثانية من نادي الاتحاد بثلاثية دون رد الاثنين قبل الماضي.

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