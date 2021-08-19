البريد: 9 أنواع من المواد محظور شحنها

المواطن - لرياض

أكد البريد السعودي (سبل) على أهمية التأكد من حالة الشحنة قبل الإرسال والتحقق من كونها لا تضم أي مواد محظورة من الشحن، تجنباً لتأخير تسلم الشحنة أو إعادتها للمصدر.

ولفت البريد عبر إنفوجرافيك على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلى أن هناك 9 أنواع من المواد محظور شحنها، وهي:

مواد يحظر شحنها:

1- المواد السامة والمعدية، كمبيدات الآفات، والمواد الكيميائية الزراعية، ومركبات الزئبق، والبكتيريا، والفيروسات.

2- السوائل القابلة للاشتعال، مثل القداحات المشتعلة بالبنزين، ووقود القداحات، ودهان الزيت، والغراء، والعطور القابلة للاشتعال.

3- المواد السائلة الحارقة، كالبطاريات السائلة، والزئبق، وحمض الهيدروكلوريك.

4- المواد القابلة للاشتعال والمشعة، كأعواد الأثقاب، والفحم، والحطب، وجميع أنواع المواد المشعة المحظورة دولياً.

5- الغازات المضغوطة، كأسطوانات الغاز، وأسطوانة التعبئة، والقداحات (ولاعة) بالبوتان، وقنينات الغوص، وغاز التخييم، وغاز البوتان، وعبوات الإسبراي.

6- المتفجرات، مثل الألعاب والمفرقعات النارية، والذخيرة، والبارود، وصواريخ الإضاءة، وصواريخ الإنذار.

7- المواد المؤكسدة، كالمواد الكيميائية المؤكسدة، والبروكسيدات، ومساحيق التبييض.

8- مواد أخرى مثل حليب الأطفال، والآثار والقطع الأثرية والتاريخية، والأدوية البشرية المصنعة وطنياً وغير مسجلة، أو الأدوية المعاد تصديرها (السلع المدعومة).

9- بضائع خطرة مختلفة، مثل السلع الممغنطة، والمحركات، وأكسيد الكربون الصلب، وبطاريات الليثيوم.

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