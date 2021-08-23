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البكيري يستشهد بالنصر والأهلي للدفاع عن الاتحاد

البكيري يستشهد بالنصر والأهلي للدفاع عن الاتحاد

2021/08/23
الساعة 4:03 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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البكيري يستشهد بالنصر والأهلي للدفاع عن الاتحاد الإعلامي محمد البكيري
المواطن - مروة نبيل

دافع الإعلامي الرياضي محمد البكيري عن قرار إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بإقالة المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، مؤكدًا أن النصر والأهلي أقالوا العديد من المدربين خلال السنوات الأخيرة.

الاتحاد يُقيل المدرب البرازيلي

وقررت الإدارة الاتحادية إقالة المدير الفني البرازيلي، بسبب إصراره على تنفيذ رؤيته، على الرغم من الاجتماعات المتكررة لمناقشته وإبداء الملاحظات حول هذه المنهجية المتغيرة التي لا تتسم بالواقعية الفنية.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة فابيو كاريلي لقب نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” ضد الرجاء المغربي، حيث انتهى الوقت الأصلي في المباراة بنتيجة 4/ 4، قبل أن يخسر العميد اللقب بركلات الترجيح.

فابيو كاريلي
كاريلي – المصدر @UAFAAC

البكيري يستشهد بإقالة النصر والأهلي للمدربين

وقال البكيري: “أحد ملاحظ؟.. النصر من بعد دوري عام 2018 غير 4 مدربين ويبحث عن الـ5.. وأبدل 7 محترفين. واستقطب فريقًا من اللاعبين المحليين ما بين فترتي الشتاء والصيف”.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وفي الأهلي حدث ولا حرج من دوري 2016 وإلى الآن جيش من المدربين واللاعبين غادروا وحضر غيرهم.. والاتحاد أقال كاريلي.. ويقلك: ستندمون!”.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

وأضاف في تغريدة أخرى: “طبعًا ولا يهون بعض جمهور الهلال اللي يقلك: كيف تقيل مدرب أنقذك من الهبوط. وصلكم المركز الثالث. اصبروا عليه واحمدوا ربك.. وهو ناديه أقال مدربًا حقق له كأس ودوري وبطولة آسيوية!؟”.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC


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