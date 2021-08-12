البلطان لـ جمهور الشباب : هناك أمور لا تعرفونها عن النادي

المواطن - محمد سمعه

أكد خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، في رسالته لجماهير النادي أن النادي لا يمكن ضغطه بنفقات أكبر من النفقات الحالية المخصصة لنيل الكفاءة المالية والرخصة الآسيوية.

وتحدث البلطان لـ برنامج “شوت” المذاع على قناة SSC قائلًا: “هناك أمور لا يعرفها جمهور الليث، وبكل شفافية نحن لا نستطيع مجاراة الأندية الأخرى المدعومة بشكل كبير جدًّا”.

ما يركز عليه الشباب:

وأضاف البلطان: “النادي حاليًّا يركز على تسديد مستحقاته لنيل الكفاءة المالية والحصول على الرخصة الآسيوية بعد 9 أيام من الآن”.

وتابع البلطان: “الدعم التاريخي الذي نحصل عليه من وزارة الرياضة هو المعين الرئيسي للنادي”.

الليث في مواجهة قوية أمام أبها:

وسيواجه الشباب، فريق أبها مساء اليوم الخميس في تمام السابعة والربع مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022.

ويسعى الليث إلى تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز على أبها، وذلك للمنافسة على نيل لقب دوري المحترفين السعودي بالموسم الحالي.

وكان الليث احتل المركز الثاني في دوري المحترفين السعودي موسم 2020/ 2021 بعد منافسة قوية على لقب الدوري مع نادي الهلال.

ويستعد الشباب خلال الفترة المقبلة للمشاركة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا نسخة العام المقبل مع أندية الهلال والفيصلي، بينما يشارك نادي الاتحاد بالبطولة من مرحلة الملحق.

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