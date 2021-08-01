البلوز يحسم ودية آرسنال ضد تشيلسي بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة آرسنال ضد تشيلسي الودية، التي أُقيمت مساء اليوم الأحد، بتحقيق البلوز للفوز بهدفين مقابل هدف، في إطار استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

آرسنال ضد تشيلسي:

ولعب آرسنال ضد تشيلسي على إستاد الإمارات، حيث قام المديران الفنيان بالدفع بعدد كبير من اللاعبين لتجربتهم وتجهيزهم قبل انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، من أجل تحديد القائمة النهائية الخاصة بكل فريق.

وبدأت المباراة بشكل سريع، حيث ظهر تشيلسي هجوميًّا عند الدقيقة الرابعة، بعدما وصلت الكرة للاعبه لوفتوس تشيك الذي أطلق تسديدة قوية، ولكنها ارتدت من الدفاع، ليرد آرسنال بهجمة عن طريق أوباميانج ليمرر الكرة إلى سميث رو، إلا أن الحارس ميندي أمسكها.

ونجح كاي هافرتز في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 27، بعد متابعته لكرة مميزة من تيمو فيرنر، ورد الجانرز بتسديدة من سميث رو، ولكنها اصطدمت بالمرمى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد تشيلسي بتقدم البلوز بهدف نظيف.

تشيلسي يفوز وديًّا:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أضاع تشيلسي فرصة تعزيز التقدم عند الدقيقة 51، بعدما انفرد حكيم زياش بالمرمى، ونجح آرسنال في تسجيل التعادل عند الدقيقة 69 عن طريق جرانيت تشاكا بعد متابعته لعرضية من البديل نيكولاس بيبي.

وتمكن تامي أبراهام من هز شباك الجانرز بالهدف الثاني عند الدقيقة 72، لتستمر محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة آرسنال ضد تشيلسي بتحقيق البلوز لفوز ودي بنتيجة 2/ 1.

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