البنتاجون : كل الخيارات متاحة للرد على اعتداء إيران

المواطن - متابعة

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن تقييمها لاعتداء إيران على ناقلة النفط مختلف هذه المرة، مؤكدة أن الخيارات كلها متاحة.

جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التي أدلى بها في مؤتمر صحفي، وأكد فيها أن “الرد على إيران بشأن الهجوم على ناقلة النفط سيكون جماعيًّا”.

محادثات:

وأضاف الوزير الأمريكي: “نجري محادثات مع قادة في المنطقة وخارجها بشأن الهجوم على ناقلة النفط”، بحسب “سكاي نيوز”.

وكانت ناقلة نفط تدار من قبل شركة يملكها ملياردير إسرائيلي، قد تعرضت لهجوم في بحر العرب، وقد أكدت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، وغيرها من القوى الدولية، أن إيران تقف وراءه، فيما تنكر طهران ذلك.

إيران لاعب سيئ:

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: إن إيران “لاعب سيئ في المنطقة، كما أنها هددت قواتنا، لكننا مقتنعون أن الدبلوماسية هي الطريق الأمثل لتكون لنا رؤية أفضل لقدرات إيران النووية”.

وأكدت ساكي أن “العودة إلى الاتفاق النووي أفضل فرصة لنا لمعالجة بقية المشكلات التي نواجهها مع إيران”، مشددة على أن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بأي شكل تراه مناسبًا”.

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