البنك المركزي : لا تصدقوا أوهام شركات الفوركس بالثراء السريع

المواطن - الرياض

حذر البنك المركزي السعودي من الوقوع ضحية شركات الفوركس التي تروج لوهم الثراء السريع دون تعب أو معاناة مؤكدًا أنه يجب عدم الانسياق وراء أوهامهم وتلاعبهم.

البنك المركزي يحذر من التعاملات المشبوهة

وفي وقت سابق دعا البنك المواطنين والمقيمين إلى اتباع عدد من الإجراءات عند رصد أية تعاملات مالية مشبوهة.

وقال البنك في حال وجود عمليات مالية تمت على حسابك البنكي دون تفويض أو موافقة من قبلك يمكن القيام بما يلي:

إبلاغ البنك الذي تتعامل معه فورًا.

رفع شكوى على موقع ساما تهتم.

تقديم شكوى عبر تطبيق ساما تهتم.

تقديم شكوى عبر الهاتف المجاني الخاص بالبنك.

مواجهة الاحتيال المالي

وطلب البنك من المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن رسائل الاحتيال النصية التي تطلب منهم تحديث البيانات البنكية أو تعدهم بالفوز بمكافآت وجوائز مالية من خلال إعادة إرسالها إلى الرمز المجاني الموحد : 3303300

هيئة الاتصالات تحذر من الرسائل الاحتيالية

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دعوتها لجميع مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بعدم الاستجابة للرسائل الاحتيالية الواردة عبر الرسائل النصية (SMS) ، والإبلاغ عنها من خلال إعادة إرسالها للرقم المجاني 330330.

وأوضحت الهيئة أن هذه الرسائل النصية قد ترد للمستخدمين من أرقام مجهولة، وتدّعي في مضمونها بأنها تابعة لأحد البنوك المحلية أو الجهات الاستثمارية أو التجارية أو البريدية، مع إبلاغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية أو طلب تحديث بياناته أو إشعاره بوصول شحنة بريدية وطلب دفع مبالغ ومستحقات مالية.

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