البيت الأبيض: لا نثق بـ طالبان

المواطن - متابعة

اعتبر البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن السحب النهائي للمعدات العسكرية الأمريكية من كابل خطير للغاية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: “ننسق مع طالبان عمليات الإجلاء من مطار كابل”، إلا أنها شددت على أن “الولايات المتحدة لا تثق بحركة طالبان”.

لا اعتراف وشيك:

ورفضت أي احتمال لاعتراف وشيك بنظام طالبان من جانب الولايات المتحدة أو حلفائها، قائلةً: “أريد أن أكون واضحة جدًّا: ليس هناك أي استعجال لأي اعتراف من جانب الولايات المتحدة أو الشركاء الدوليين الذين تباحثنا معهم”.

وأكدت ساكي أن “التهديد الإرهابي في أفغانستان مستمر.. ولا يزال جنودنا على الأرض”.

بايدن يتعهد:

وذكّرت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن “تعهّد بقتل الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم على مطار كابل”، الخميس.

وتابعت: “الرئيس بايدن أكد أنه لن يسمح لمهاجمي مطار كابل بالبقاء على وجه الأرض”.

أما في السياسة الداخلية الأمريكية، فقالت ساكي: إن “ليس هذا الوقت المناسب للصراعات الحزبية، ويجب دعم قرار معاقبة الإرهابيين”.

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