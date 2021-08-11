التجارة: إجراء الصيانة الدورية للمركبة خارج الوكالة لا يلغي الضمان

المواطن - واس

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن إجراء الصيانة الدورية خارج الوكالة لا يلغي ضمان الوكيل، مؤكداً أنه يحق للمستهلك الاختيار بين إجراء الصيانة الدورية لدى الوكيل المعتمد أو مراكز الصيانة الأخرى.

أكثر سؤال وصل لوزارة التجارة خلال شهر.. • هل يُـلغى ضمان السيارة عند عمل الصيانة الدورية خارج الوكالة ؟ 🚘 اعرف الإجابة لتحفظ حقك. pic.twitter.com/wfwNhatPH5 — المتحدث الرسمي لوزارة التجارة (@spokesman_mc) August 10, 2021

مراعاة نقاط الصيانة:

وبين الحسين أنه لسلامة المستهلك عليه مراعاة نقاط الصيانة، وفق مسافات سير المركبة، لإجراء الصيانة الدورية للسيارات، وتلك النقاط موضحة في كتيب المالك، مع المحافظة على فواتير الصيانة ، وذلك لضمان استمرار سريان الضمان، بما يحفظ حقوق المستهلك ويضمن سلامة المركبة.

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