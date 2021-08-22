التسوية الودية بالرياض تستعيد حقوق مقيمَين بقرابة 3 ملايين ريال

المواطن - الرياض

تمكنت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من عقد صلحين واستعادة حقوق مقيمَين بما يقارب الثلاثة ملايين ريال.

وكانت المبالغ المستردة بسبب إنهاء العقد لسبب غير مشروع وأجور متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدلات مالية أخرى.

التسوية الودية:

يشار إلى أن التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إصدار محضر تعذر الصلح بين طرفي الدعوى لكي يتمكن المدعي من إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

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