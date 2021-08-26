التعادل السلبي يُنهي الشوط الأول بين النصر والتعاون

المواطن - محمد سمعه

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول بين فريقي النصر والتعاون، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص الشوط الأول بين النصر والتعاون

وبدأ الشوط الأول بعدم وجود أي محاولات خطيرة تذكر من جانب الفريقين، ليكون التعادل السلبي هو سيد الشوط الأول بين الفريقين.

وسيركز الفريق الكروي الأول بـ النصر، بقيادة المدرب البرازيلي مانو مينيز، على تحقيق 3 أمور في مباراة التعاون، وأولها هو الفوز وتحقيق النقاط الثلاث لتجنب سيناريو الموسم الماضي، حيث عانى العالمي في البدايات وخسر ست مباريات في أولى جولات موسم 2020/ 2021، أفقدته الفرصة في المنافسة على لقب دوري المحترفين السعودي.

أما ثاني الأمور فهو ضرورة الفوز للإبقاء على حظوظ المدرب البرازيلي مانو مينيز بعد أن طالب جمهور العالمي بإقالته بعد الخسارة من الفيصلي.

وثالث الأمور هو تخفيف حدة غضب جمهور العالمي بعد الأداء الباهت الذي ظهر به الفريق في مباراة الفيصلي، بعد أن كان متقدمًا بهدف دون رد سجله البرازيلي تاليسكا.

تاليسكا الأفضل

ويعد تاليسكا أفضل لاعب في صفوف النصر بـ الشوط الأول.

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