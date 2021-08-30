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التعاون الإسلامي تدعو إلى وقف تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالسلاح
أدانت بأشد العبارات الهجوم على قاعدة العند

التعاون الإسلامي تدعو إلى وقف تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالسلاح

2021/08/30
الساعة 9:35 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التعاون الإسلامي تدعو إلى وقف تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالسلاح
المواطن - واس

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج باليمن، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين على وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها للشعب اليمني والحكومة الشرعية لجمهورية اليمن حتى يحقق الأمن والاستقرار والازدهار، داعيا في الوقت ذاته إلى وقف تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالسلاح وضمان عدم انتهاك القرارات الأممية.

وعبّر الأمين العام عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب اليمن، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.


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