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التعاون الإسلامي تدعو جميع الأطراف الأفغانية إلى إعلاء مصلحة الشعب وحماية الأرواح
لتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني وآماله في الاستقرار والعيش الكريم والرفاهية

التعاون الإسلامي تدعو جميع الأطراف الأفغانية إلى إعلاء مصلحة الشعب وحماية الأرواح

2021/08/16
الساعة 10:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التعاون الإسلامي تدعو جميع الأطراف الأفغانية إلى إعلاء مصلحة الشعب وحماية الأرواح
المواطن - واس

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي حركة طالبان وجميع الأطراف الأفغانية إلى العمل من أجل إعلاء مصلحة الشعب الأفغاني وحماية الأرواح ونبذ العنف وإحلال السلام الدائم لتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني وآماله في الاستقرار والعيش الكريم والرفاهية.

وأكدت متابعتها تطورات الأحداث في أفغانستان وأنها حريصة على استتباب الأمن والسلم بها في أسرع وقت.

وجددت الأمانة العامة التزام منظمة التعاون الإسلامي التام بدعم عملية السلام التي تقودها أفغانستان، وتمتلك زمامها، مؤكدة وقوفها إلى جانب أفغانستان .


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