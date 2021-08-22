‎الرئيسية
جديد الأخبار
التعاون الإسلامي: نساند جميع إجراءات السعودية للحفاظ على أمنها 
أدانت المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين في خميس مشيط

التعاون الإسلامي: نساند جميع إجراءات السعودية للحفاظ على أمنها 

2021/08/22
الساعة 9:51 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
التعاون الإسلامي: نساند جميع إجراءات السعودية للحفاظ على أمنها 
المواطن - واس

أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم،بشدة المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء في مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

إدانة: 

وشدّد الأمين العام على إدانة المنظمة الممارسات الإرهابية التي ترتكبها الميليشيا ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

وجدد العثيمين التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

مندوب المملكة لدى التعاون الإسلامي: نقف مع الشعب الأفغاني وندعم خيارات السلام

بناء على دعوة المملكة العربية السعودية رئيس الدورة