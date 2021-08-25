التعاون يسعى لفك عقدته أمام النصر في الرياض

المواطن - محمد سمعه

سيستضيف الفريق الكروي الأول بنادي النصر، ضيفه نادي التعاون غدًا الخميس وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

توقيت مباراة النصر والتعاون

وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” مرسول بارك” في الرياض.

ويملك أصفر العاصمة نصيب الأسد من الانتصارات على التعاون حيث لعب الفريقان من قبل في 22 مباراة بـ دوري المحترفين، حيث فاز العالمي في 14 لقاء وانتصر التعاون في 4 مباريات بينما كان التعادل حاضرًا بين الفريقين في 4 مباريات.

ونجح لاعبو النصر في إحراز 44 هدفًا بينما هز لاعبو التعاون شباك العالمي 27 مرة.

التعاون هزم العالمي 4 مباريات دوريًا في بريدة

ولم ينجح التعاون في تاريخ لقاءات الدوري في الفوز على العالمي في الرياض، حيث فاز التعاون على العالمي في الـ4 مباريات على ملعبه ببريدة.

وكان العالمي تقابل مع التعاون للمرة الأولى في عام 2010 بـ دوري المحترفين، وتمكن أصفر العاصمة من تحقيق الفوز 10 مرات في الرياض بجانب تعادل واحد تم بين الفريقين.

وفي جميع البطولات، لعب النصر مع التعاون في 36 لقاء، حيث فاز العالمي في 26 مباراة، وتعادل الفريقان في 5 مواجهات بينما فاز التعاون في خمس مباريات.

يذكر أن العالمي كان هزم فريق التعاون في ملعب ” مرسول بارك” في الدور الثاني من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي بثلاثية دون مقابل.

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