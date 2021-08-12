التعاون يسقط بفخ التعادل أمام الحزم بمباراة الأهداف الـ6

المواطن - محمد سمعه

سقط الفريق الكروي الأول بنادي التعاون في فخ التعادل المثير أمام مضيفه الحزم بثلاثية لكل فريق وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة التعاون والحزم

وكان سكري القصيم أنهى الشوط الأول من مباراته أمام فريق الحزم متفوقًا بنتيجة هدفين لهدف.

ونجح الكاميروني لياندر تاوامبا، في إحراز الهدف الأول لسكري القصيم بالدقيقة الـ23، ثم أضاف اللاعب الباراغوياني أليخاندرو روميرو الشهير بـ “كاكو” الهدف الثاني لسكري القصيم بالدقيقة الـ34.

وتمكن اللاعب عبدالهادي الحراجين من تقليص الفارق وإحراز الهدف الأول لفريق الحزم بالدقيقة الـ41.

وفي الشوط الثاني نجح سكري القصيم في إضافة الهدف الثالث عبر تاوامبا بالدقيقة الـ58.

لاعب التعاون يسجل هدف الإنقاذ للحزم بالخطأ !

وانتفض الحزم بعد ذلك ليسجل هدفين عبر اللاعب أولا جون بالدقيقة الـ70، والهدف الثالث جاء عن طريق لاعب سكري القصيم ريان الموسى بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ88.

وحصد فريقا التعاون والحزم أول نقطة لهما بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الجديد 2021/2022.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة