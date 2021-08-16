التعليم الأهلي: 53% من العاملين بالقطاع سعوديون ونطالب بتأجيل مبادرة التوطين

المواطن - الرياض

كشف رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي، عبدالعزيز الفهد، جهود القطاع في توطين الوظائف التعليمة والنهوض بالعملية التعليمية.

فيديو | رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي: 53٪؜ من القطاع سعوديين.. ومطالبات بتأجيل مبادرة التوطين بسبب تأثير #كورونا على قطاع التعليم الخاص#الراصد pic.twitter.com/lILyX2kpc9 — الراصد (@alraasd) August 16, 2021

جهود التوطين بالقطاع:

وقال الفهد، خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية: إن 53% من إجمالي العاملين في التعليم الأهلي من السعوديين، مشيرًا إلى أن جهود التوطين، وبالأخص ما يتعلق بالإناث، بدأت قبل 3 عقود من الزمن.

وطالب الفهد بتأجيل مبادرة التوطين في التعليم الأهلي للعام المقبل؛ وذلك بسبب تأثر القطاع بجائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن القطاعات التي تم تأجيل مبادرات التوطين بها تشهد في الوقت الحالي تعافيًا.

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