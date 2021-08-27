التعليم تتيح عبر تطبيق توكلنا كلمة المرور في منصتي مدرستي وروضتي

المواطن - الرياض

أتاحت وزارة التعليم للطلبة المستجدين عبر تطبيق توكلنا ؛ التعرّف على كلمة المرور في منصة مدرستي لطلبة مراحل التعليم العام و منصة روضتي لمرحلة الطفولة المبكرة .

التعليم الإلكتروني في المدرسة

وفي سياق متصل أجرت دراسة دولية، مقارنة بين منصة مدرستي مع أفضل 7 منصات عالمية و 174 دولة؛ موضحة تفوقًا لافتًا للمنصة كنموذج رائد دوليًا، وأحد حلول التعليم الإلكتروني في الدول المتقدمة خلال جائحة كورونا كوفيد-19، من خلال أكثر من 6 ملايين مستخدم ونسبة دخول 98%، كما تعد فريدة من نوعها عالميًا مقارنةً بالجهود المبذولة من الدول الأخرى لتطبيق نظام إدارة التعلم على المستوى الوطني في التعليم الإلكتروني لمراحل التعليم العام.

تطور منصة مدرستي وأظهرت الدراسة تطورًا كبيرًا على صعيد المهارات الرقمية لمنسوبي المنظومة التعليمية؛ ومساهمة التحول نحو نمط التعليم الإلكتروني في إظهار وتحسين مهاراتهم الرقمية، وتعزيز الثقافة المؤسسية عن أهمية التعلم الإلكتروني، الذي يعد أكثر المجالات الواعدة نموًا في قطاع التعليم. وسجلت الدراسة ارتفاعًا واضحًا بمستويات الرضا عن التعليم الإلكتروني في المملكة لدى منسوبي المنظومة التعليمية، مشيرة إلى مستقبل واعد للتعليم الإلكتروني كخيار استراتيجي لدى أغلبية أولياء الأمور والطلاب والمعلمين والإداريين، إلى جانب تكيّفهم مع التدريس والتعليم بالنمط الإلكتروني.

التعرف على كلمة المرور في تطبيق توكلنا

منصة مدرستي وقالت الوزارة إنه يمكن معرفة كلمة المرور فيأو في منصة روضتي عبر تطبيق توكلنا من خلال اتباع الخطوات التالية:

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