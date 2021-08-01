التعليم تطلق منصة قادة المستقبل

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، عن إطلاق منصة قادة المستقبل على الرابط ‪Futureleaders.moe.gov.sa⁩.

ويأتي ذلك سعيًا من وزارة التعليم لاستثمار الكفاءات في قطاع التعليم بشكل أمثل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في استقطاب واختيار الكفاءات الوطنية للمناصب القيادية في وزارة التعليم.

اللقاح والعام الدراسي

وفي وقت سابق، أكدت وزارة التعليم ووزارة الصحة، في بيان مشترك، لجميع الطلبة ومنسوبي التعليم ممن أعمارهم 12 عامًا وأكثر؛ على أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا لعودة آمنة قبل بدء العام الدراسي 1443هـ.

وأكد البيان، على جميع الطلبة الذين تتجاوز أعمارهم 12 عامًا، والعاملين في قطاع التعليم، ضرورة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بشكل كامل، وذلك “لعودة آمنة” قبيل بدء العام الدراسي الجديد، نهاية أغسطس.

ضرورة تلقي اللقاح

وفي تفاصيل البيان، أكدت الوزارتان على ضرورة تلقي اللقاح كاملًا لجميع الطلاب والطالبات فوق 12 عامًا والعاملين في قطاع التعليم، بالإضافة إلى طلبة الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وحث البيان الفئات المشمولة على الإسراع بتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، “لاستكمال الحصول على الجرعة الثانية قبل بدء العام الدراسي في 29 أغسطس 2021″، وذلك لإتاحة فرصة ثلاثة أسابيع فاصلة بينهما.

وتعهدت وزارة الصحة بأنها ستقوم بتوفير اللقاحات وكذلك المواعيد للطلاب والطالبات المشمولين بالقرار، إلى جانب الكوادر التعليمية والتدريبية والإدارية، قبل بدء العام الدراسي الجديد.

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