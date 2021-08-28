التعليم للطلاب والطالبات: بادروا بأخذ لقاح كورونا

المواطن - الرياض

طالبت وزارة التعليم العام الطلاب والطالبات، بالحصول على لقاح كورونا، بعد الحجز على تطبيق توكلنا، وذلك مع بداية العام الدراسي غدًا الأحد.

وقال الحساب الرسمي لوزارة التعليم على موقع تويتر: بادر بالدخول على خدمة أولوية حجز موعد عبر تطبيق توكلنا، الجميع في انتظارك لعودة حضورية آمنة.

وتابعت التعليم: عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، زملاؤك في المدرسة استكملوا جرعتي لقاح كورونا وينتظرون وجودك بينهم، بادر بالدخول على خدمة أولوية حجز موعد عبر تطبيق توكلنا.

رحلة التعليم مستمرة:

وكان وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد قال: إن رحلة التعليم مستمرة لأبنائنا وبناتنا بدعم القيادة وتعزيز الشراكة مع المجتمع، رغم تحديات جائحة كورونا في كل فصل ومدرسة وجامعة.

وتابع وزير التعليم: نبدأ على بركة الله عامًا دراسيًّا استثنائيًّا، نواصل فيه ما تحقق من منجزات ونجاحات بدعم قيادة رشيدة داعمة وممكّنة، ورؤية طموحة جعلت الإنسان أولًا لينافس عالميًا، وجهود مخلصة ومستمرة من منسوبي التعليم ليكون الوطن في موعد حضوره الأول.

وأشار إلى أن وزارة التعليم بذلت مع بداية العام الدراسي الجديد جهودًا كبيرة في تطوير المناهج والخطط الدراسية ومسارات الثانوية والمنصات الرقمية، وتطبيق الفصول الثلاثة، لمواكبة ومنافسة أفضل الممارسات العالمية، وصناعة مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن.

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