الثنائي الأقرب لمغادرة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يقترب الأهلي من الاستغناء عن لاعبين اثنين خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك في ظل سعي المدرب الألباني بيسنك هاسي المدير الفني للفريق الكروي الأول بالراقي لتجديد دماء الفريق.

لماذا ميتريتا وفيجسا الأقرب للرحيل ؟

وسيكون الثنائي الأقرب لمغادرة الراقي هما كل من الروماني ألكسندرو ميتريتا والصربي فيجسا وذلك بعد أن هددا النادي بالرحيل في الموسم الماضي بسبب تأخر المستحقات المالية لكل منهما.

ويأتي ذلك في ظل تراجع مستوى الثنائي، وعدم تقديم كل منهما المنتظر في الموسم المنصرم مع الرقي.

3 صفقات أجنبية لـ الأهلي

وكان الراقي نجح في ضم كل من البرازيلي دانكلير بيريرا ومواطنه باولينيو والمقدوني إزغيان أليوسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن الأهلي كان أنهى موسم 2020/2021 محتلًا المركز الثامن بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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