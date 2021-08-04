الجامعة العربية: سلوك إيران المزعزع يهدد المنطقة

المواطن - واس

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار وبرنامجها للصواريخ الباليستية يمثل تهديداً واضحاً للمنطقة، مبيناً أهمية عدم اقتصار محادثات فيينا على التهديد النووي، وضرورة أن تتناول هذه المحادثات أيضاً شواغل الدول العربية.

جاء ذلك في تصريح له عقب لقائه في القاهرة اليوم بنائب وزير الخارجية الروماني كورنيل فيروتا الذي يزور القاهرة حالياً.

العلاقات العربية الرومانية:

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات العربية الرومانية وعدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمتين السورية والليبية بالإضافة إلى الملف النووي الإيراني.

‏وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن الجامعة تتابع باهتمام المواقف الدولية من القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أهمية تجنب اتخاذ أية خطوات من شأنها المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو التأثير على الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة.

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