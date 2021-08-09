الجزائر تسرع عملية التلقيح والهدف 60%

المواطن - متابعة

تسعى الجزائر إلى تلقيح ستين في المائة من سكان الولايات الكبرى الأكثر تضررًا من كوفيد-19، بحسب بيان للرئاسة، بعد انعقاد مجلس الوزراء الأحد.

تسريع وتيرة التلقيح:

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالمجيد تبون أمر بـ”تسريع وتيرة التلقيح لبلوغ المناعة الجماعية، خاصة في الولايات الأكثر تضررًا والأكثر كثافة، لبلوغ على الأقل نسبة 60 بالمائة من عدد الأشخاص الملقحين”.

وهذه الولايات هي “الجزائر العاصمة ووهران وسطيف وقسنطينة”، وهي من أكثر الولايات تضررًا بفيروس كورونا، ويناهز مجموع سكانها 5.5 ملايين نسمة من أصل 44 مليون جزائري.

وبلغ عدد الملقحين في الجزائر أكثر من أربعة ملايين شخص، من بينهم أقل من مليون فقط تلقوا جرعتين، رغم أن الوتيرة تسارعت خلال الأسبوعين الأخيرين ببلوغ تلقيح 200 ألف شخص يوميًّا.

المناعة الجماعية:

وبحسب رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي البروفسور كمال صنهاجي، فإن “تجاوز الأزمة والوصول إلى المناعة الجماعية، يتطلب تلقيح 400 ألف شخص يوميًّا”، كما صرح للإذاعة العامة.

وأضاف أن “400 ألف جرعة تلقيح يوميًّا من شأنه أن يمكن من الوصول إلى مناعة 50 بالمائة مع بداية الخريف” في سبتمبر.

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