الجماهير تُحفز النصر

المواطن - مروة نبيل

تسعى جماهير النصر لدعم ومؤازرة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، لتحفيز اللاعبين على تقديم الأفضل وتحسين النتائج.

جماهير النصر تحفز اللاعبين:

وأعلن مجلس جماهير النصر أنه سيتم يومي الاثنين والثلاثاء، عمل البروفات الخاصة بفرسان العالمي، ابتداء من الساعة 6 مساء في مرسول بارك، وذلك من البوابة الشمالية للملعب.

وتابع المجلس في بيانه: “محبين النصر وفرسانه أنتم روح النادي الذي به يشتد ويقوى، وبكم تتغير مفاهيم التشجيع والجمال، تعاهدنا على أن نهتف باسمه ونؤازره كفريق داخل المدرج، نزلزل المدرجات، ونتغنى به لآخر نفس فكونوا في الموعد”.

وأشار إلى أنه ستكون هناك حوافز من تذاكر مجانية، تيشيرتات خاصة وحوافز أخرى متنوعة غير مسبوقة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الحضور لمن أكمل الجرعتين وسجل عبر بوابة فرسان العالمي.

العالمي يستعد لمواجهة التعاون:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد خسر ضد نظيره الفيصلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد بدايته المميزة بالفوز على ضمك بنتيجة 4/ 1.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة العالمي، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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