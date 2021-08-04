الجماهير لرئيس النصر: محمد الشناوي مطلبنا

المواطن - مروة نبيل

طالبت جماهير النصر رئيس مجلس الإدارة مسلي آل معمر بضرورة التعاقد مع حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري الأول، محمد الشناوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الشناوي مطلبنا يا مسلي

وارتبط اسم الشناوي خلال الفترة الماضية بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الذي تقدم بأكثر من عرض رسمي لضمه، وسط تمسك من مسؤولي الأهلي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ودشنت جماهير النصر هاشتاق يحمل اسم الشناوي مطلبنا يا مسلي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وبات اسم حارس مرمى النادي الأهلي المصري ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، نظرًا للتفاعل الكبير من جمهور الأصفر.

وقال بدر السناني: “خانة بيتي مارتينيز يوجد في مركزها لاعب أساسي واحتياط ما راح يستفيد منه النصر في المستقبل، من الأفضل لـ الإدارة تشوف لاعب أجنبي بديل عنه ومحمد الشناوي يعتبر الحلقة الناقصة التي يحتاجها النصر في الثلاث المواسم القادمة”.

وكتب حساب يحمل اسم “ملكة الزعيم”: “الحارس نصف الفريق.. أتمنى من الإدارة التعاقد مع الشناوي بديل لفيتو.. لو تم الاستغناء عنه وإنهاء عقده”، وقالت هديل الشمري عبر هاشتاق الشناوي مطلبنا يا مسلي: “الشناوي السد العالمي القطعة الناقصة”.

محمد الشناوي يخطف الأنظار

وأكدت تقارير صحافية مصرية، أن محمد الشناوي تلقى عرضين من الدوري الإسباني الممتاز، حيث خاطبت إحدى شركات التسويق وكيل أعماله بشأن الاحتراف في الليغا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويمتد عقد محمد الشناوي صاحب الـ32 عامًا مع النادي الأهلي حتى موسم 2024/ 2025، وساهم مؤخرًا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، وتألق مع المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو 2020.

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