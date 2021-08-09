الجمعة موعدًا لـ جمعية الهلال العمومية

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال- قبل قليل- عن عقد الجمعية العمومية للنادي مساء الجمعة المقبلة.

ما سيتم التطرق له في جمعية الهلال العمومية:

وستُعقد الجمعية في الخامسة والنصف مساءً الجمعة المقبلة، حيث سيتم التطرق إلى 7 أمور خلال الجمعية وهم “إعلان انعقاد الجمعية العمومية، اعتماد جدول الأعمال، خطاب رئيس النادي، تقرير رئيس مجلس إدارة النادي عن موسم 2020/ 2021، عرض بيان الميزانية المدققة للسنة المالية، المنتهية في 30 يونيو الماضي، المصادقة على تعيين مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في يونيو المقبل، مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء أو مجلس الإدارة”.

4 صفقات للزعيم:

جدير بالذكر أن الزعيم، كان، نجح في ضم 4 صفقات للفريق الكروي الأول وهم “المالي موسى ماريجا، حمد اليامي، خليفة الدوسري، البرازيلي ماثيوس بيريرا”.

يذكر أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الزعيم يفكر في ضم حارس مرمى إلى الفريق؛ وذلك بسبب عدم اقتناعه بمستوى الثلاثي عبدالله المعيوف، عبدالله الجدعاني، حبيب الوطيان.

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