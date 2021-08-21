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الجمعية السعودية للأمن السيبراني تقيم ندوة المخاطر السيبرانية والتحدي التربوي.. الأحد

الجمعية السعودية للأمن السيبراني تقيم ندوة المخاطر السيبرانية والتحدي التربوي.. الأحد

2021/08/21
الساعة 10:26 مساءً
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الجمعية السعودية للأمن السيبراني تقيم ندوة المخاطر السيبرانية والتحدي التربوي.. الأحد
المواطن - الرياض

تقيم الجمعية العلمية السعودية للأمن السيبراني، وبالشراكة مع جامعة المجمعة، مساء يوم الأحد القادم 22/ 8/ 2021، الندوة العلمية تحت عنوان “المخاطر السيبرانية، التهديد والتحدي التربوي الجديد” في ندوة تقام- عن بعد- وبمشاركة عدد من المختصين في هذا المجال.

ويشارك في الندوة سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الونين عميد تقنية المعلومات بجامعة المجمعة بورقة تحمل عنوان “كيف تحمي نفسك من التصيد، الوقاية خير من العلاج”.

الجمعية السعودية للأمن السيبراني تقيم ندوة المخاطر السيبرانية والتحدي التربوي.. الأحد - المواطن

ويقدم الدكتور طلال بن عبدي الحربي ورقة علمية تحمل عنوان “تأثير الألعاب الإلكترونية” ويدير الندوة الدكتور إبراهيم بن علي الزامل أمين عام الجمعية العلمية السعودية للأمن السيبراني.

وتأتي الندوة العلمية ضمن الندوات والبرامج التي تنفذها وتعمل الجمعية عليها لتوعية المجتمع بهذه المخاطر الإلكترونية وكيفية العمل على تفاديها وتقديم كل ما يفيد المجتمع في المجال التقني والإلكتروني.

الجمعية السعودية للأمن السيبراني تقيم ندوة المخاطر السيبرانية والتحدي التربوي.. الأحد - المواطن


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