الجولة الثانية من دوري محمد بن سلمان بدون حكام أجانب

المواطن - مروة نبيل

كشف الإعلامي عبدالرحمن الحميدي حقيقة تواجد حكام أجانب خلال منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لا حكام أجانب في الجولة الثانية:

وأشار عبدالرحمن الحميدي خلال برنامجه “شوت”، إلى أنه وفقًا لمصادر خاصة فإن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لن تشهد تواجد حكام أجانب، على أن يُديروا مباريات في الجولة الثالثة.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت تواجد حكام أجانب في مباراتي النصر وضمك، والهلال ضد الطائي، فيما أدار بقية المباريات طواقم تحكيم سعودية.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثانية، مساء يوم الاثنين، بمواجهة الاتحاد ضد الرائد على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن كل من الاتفاق، أبها، الهلال، الرائد والفيحاء.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز السابع برصيد نقطة واحدة مع كل من الحزم، الأهلي والفيصلي، ثم كل من؛ الشباب، الباطن، الاتحاد، الفتح، الطائي وضمك بدون رصيد.

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