الحالات النشطة تتراجع لـ 10.200 و3 مناطق تسجل 21 إصابة جديدة

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن عدد الحالات النشطة، كما أعلنت عن تعافي (620) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (514982) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10200) حالة من بينها (1405) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (533516) حالة، توفي منهم (8334) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (731) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة مكة المكرمة 151، المنطقة الشرقية 132، منطقة الرياض 129، منطقة جازان 67، منطقة عسير 60.

كما سجلت منطقة القصيم 49، منطقة المدينة المنورة 39، منطقة نجران 35، منطقة حائل 32، منطقة تبوك 16 فيما سجلت مناطق الباحة والحدود الشمالية والجوف معًا 21 حالة بواقع 7 حالات في كل منهم.

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