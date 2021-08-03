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الحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي
الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم

الحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي

2021/08/03
الساعة 10:44 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي
المواطن - الرياض

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة الخامسة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

إجمالي ما تم إيداعه

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (42.849.230) ريالًا، وذلك لعدد (130) مزارعًا، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (327.364.050) ريالًا لعدد (1007) مزارعين وبكمية (253.217) طنًا.

استلام القمح المحلي

يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (413.053) طنًا لعدد (1694) مزارعًا، وتحث المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.


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