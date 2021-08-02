الحرائق تشتعل في تركيا واليونان وإيطاليا

المواطن - متابعة

لقي 8 أشخاص مصرعهم على الأقل، وتم إجلاء سكان وزوار العديد من القرى والمنتجعات على سواحل البحر المتوسط، بسبب حرائق الغابات الهائلة التي اشتعلت في تركيا، بالإضافة إلى إيطاليا واليونان.

المناطق الساحلية:

وتعد المناطق الساحلية من بين الأكثر تضررًا، حيث اشتعلت النيران لليوم الخامس على التوالي في بعض مدن المنتجعات التركية على البحر المتوسط.

وتم إنقاذ السكان والسياح بواسطة قوارب صغيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما انتظر خفر السواحل والسفن البحرية على مسافة أبعد في البحر، في حالة الحاجة إلى إجلاء على نطاق واسع.

وقالت أليسون، التي تعيش في مارماريس التركية على البحر المتوسط ​​منذ 15 عامًا، عن الحرائق: “هناك شيء مختلف هذه المرة، لأنني لم أرَ مثل هذه الحرائق من قبل. كانت لدينا حرائق صغيرة في السابق، لكنني لم أرَ هذا الدمار من قبل”، وفق ما ذكرت شبكة “سكاي نيوز”.

132 حريقًا:

وذكرت تقارير إعلامية تركية، أن 132 حريقًا اشتعل في غابات البلاد، تمت السيطرة على 125 منها، فيما لا تزال الجهود مستمرة للسيطرة على 7 حرائق.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة