الحسيني ينضم لجهاز شاموسكا في الشباب

المواطن - مروة نبيل

أعلنت إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، مساء اليوم الأحد، عن التعاقد مع المدرب الوطني عبداللطيف الحسيني لينضم إلى الجهاز الفني بالفريق الأول لكرة القدم.

عبداللطيف الحسيني ينضم إلى جهاز شاموسكا:

وأشار نادي الشباب إلى أن انضمام عبداللطيف الحسيني إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرازيلي شاموسكا، نظرًا لما يمتلكه من خبرات عالية تُمثل إضافة للعمل في الجهاز الفني، وتمنت الإدارة له التوفيق في مهمته مع شيخ الأندية.

وأصبح المدير الفني البرازيلي شاموسكا مهددًا بالإقالة من منصبه بسبب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، خاصة أن رئيس مجس الإدارة يطمح في منافسة الليوث على الألقاب، بعد ظهوره بشكل مميز الموسم الماضي؛ واحتلاله المركز الثاني.

الشباب يُعاني هذا الموسم:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات الموسم الرياضي الحالي، بشكل مخيب للآمال، حيث فشل في تحقيق أي انتصار بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما خسر أمام أبها بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.

واستعاد الفريق الأول لكرة القدم توازنه وتعادل مع الاتفاق في الجولة الثانية بنتيجة 3/ 3، ليتعرض إلى انتقادات قوية، خاصة أنه كان متقدمًا بثلاثية دون رد حتى الدقيقة 77، قبل أن تهتز شباكه بثلاثة أهداف في 11 دقيقة فقط، ليكتفي بحصد نقطة واحدة.

وكانت جماهير نادي الشباب تُمني النفس بتحسن النتائج، إلا أن الليوث سقط بهدفين دون رد أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الأمر الذي أثار غضب مشجعيه.

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