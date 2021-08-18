الحصاد الرياضي : عبدالرزاق حمدالله طلب الرحيل إلى الاتحاد رسميًا

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن نجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله أصبح قريبًا للغاية من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي.

عبدالرزاق حمدالله يطلب من النصر الرحيل

وأشار برنامج الحصاد الرياضي، قبل قليل، إلى أنه وفقًا لمصادره فإن عبدالرزاق حمدالله تقدم بطلب رسمي لإدارة النصر من أجل الموافقة على انتقاله إلى فريق الاتحاد.

وأضاف البرنامج المذاع على قناة 24 الرياضية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الإدارة النصراوية طلبت من حمدالله خطابًا من إدارة الاتحاد برغبتها في شراء المدة المتبقية من عقده.

ويسعى نادي الاتحاد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقة هجومية خلال الفترة الحالية، وأكدت تقارير اقترابه من ضم الفرنسي يوسف نياكاتي من الوحدة، قبل أن يتقدم في المفاوضات مع المهاجم النصراوي.

سبب تفكير المهاجم المغربي في الرحيل

وبدأ عبدالرزاق حمدالله منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بالتسجيل في شباك ضمك من ركلة جزاء، ويطمح في مواصلة هز الشباك والمنافسة على لقب الهداف هذا الموسم.

ويعتمد المدير الفني البرازيلي مانو مينيز على مهاجم واحد في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بجانب قدوم الكاميروني فينسنت أبو بكر، وغضب النجم المغربي من استبداله في مباراة ضمك الماضية، ما دفعه للتفكير في الرحيل.

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