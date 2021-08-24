الحصيني: اليوم أول منزلة الطرفة.. بداية النهاية لأجواء الصيف الحارة

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يكون اليوم الثلاثاء هو أول أيام منزلة الطرفة من نجم سهيل، ومدتها 13 يومًا، وهو المنزلة السابعة الأخيرة من فصل الصيف.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، إنه مع فجر الثلاثاء يشرق علينا أول نجوم سهيل وهو منزلة الطرفة وعدد أيامه 13 يومًا، وهو المنزلة السابعة والأخيرة من فصل الصيف؛ وفيه يعتدل الجو تدريجيًا آخر الليل مع بقاء الأجواء حارة في النهار.

تصرم أيام الصيف

وأضاف أن نجم سهيل هو ثاني ألمع نجم في السماء ليلًا بعد الشعرى، ويعتبر ظهوره علامة على تصرم أيام الصيف تدريجيًا، ويقدر الفلكيون أن عمر نجم سهيل 27 مليون سنة.

وتابع الحصيني أن هذه الفترة مناسبة لغرس فسائل النخيل والأشجار، وفيه يُزرع الخضار مثل نوء النثرة كما تستمر فيه هجرة الدخل، وتبدأ هجرة الصفاري، وتقول العامة “إذا طلعت الطرفة يكره الخرفة، وكثرت الطرفة، وهانت للضيف الكلفة كناية عن كثرة التمر واللبن”.

وأوضح أن نجم سهيل يدل على الجنوب ويسمى سهيل اليماني، وسهيل بداية حساب العرب للطوالع وعددها (28) طالعًا لكل طالع (13) يومًا، عدا الجبهة (14) يوماً.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع زخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة،نجران ،الشرقية).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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