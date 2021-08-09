الحصيني : رياح مغبرة على الرياض والشرقية

المواطن - الرياض

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن تشهد الرياض والشرقية نشاطًا في الرياح السطحية التي تثير الأتربة والغبار فيما تتعرض بعض المناطق لأمطار متفاوتة الغزارة.

طقس الرياض اليوم

وقال الحصيني : متوقع -بإذن الله- الاثنين 1443/1/1هـ أجواء حارة نهاراً معتدلة فجراً على معظم المناطق ومتوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة.

كما توقع الحصيني هبوب رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على الشرقية وجنوب منطقة الرياض وعلى طول الساحل الغربي وشرق المرتفعات.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة )، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق ( الرياض، الشرقية، الليث، ينبع ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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