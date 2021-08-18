الحصيني يتوقع طقس الـ48 ساعة: أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا

المواطن - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء اليوم الأربعاء، حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا، وذلك بداية من اليوم الأربعاء وحتى غدًا الخميس.
أجواء حارة نهارًا:
وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن الأجواء المتوقعة من اليوم الأربعاء 1/10 لصباح الخميس 1443/1/11هـ، أجواء حارة نهاراً ومعتدلة فجراً والحرارة حول معدلاتها السنوية.
وتابع: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات عسير وجازان والباحة والربع الخالي، والإمارات وعمان واليمن ورياح متوسطة على الغربية وجنوب الشرقية.
طقس اليوم:
وتوقع مركز الأرصاد أن يكون الطقس مستقرًّا على معظم مناطق المملكة، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
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