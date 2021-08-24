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الحقيل: نظام تصنيف المقاولين يعزز التنافس ويمنح فرصًا أكبر
يستند على تقييم متوازن يجمع بين المعايير الكمية والنوعية

الحقيل: نظام تصنيف المقاولين يعزز التنافس ويمنح فرصًا أكبر

2021/08/24
الساعة 11:25 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الحقيل: نظام تصنيف المقاولين يعزز التنافس ويمنح فرصًا أكبر
المواطن - الرياض

تقدم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، بجزيل الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام تصنيف المقاولين.

معايير كمية ونوعية: 

وأكد الحقيل في تغريدة له عبر تويتر، أن نظام تصنيف المقاولين يستند على تقييم متوازن يجمع بين المعايير الكمية والنوعية، ليعزز من التنافس بين المقاولين ويمنح المقاولين الجدد ذوي الكفاءات المميزة فرصًا أكبر.

وأعلن مجلس الوزراء اليوم خلال جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على نظام تصنيف المقاولين.

الحقيل: نظام تصنيف المقاولين يعزز التنافس ويمنح فرصًا أكبر - المواطن


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