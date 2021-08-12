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الخارجية: تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليًا
الخدمة تتم دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي

الخارجية: تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليًا

2021/08/12
الساعة 9:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الخارجية: تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليًا وزارة الخارجية
المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليًا.

وأوضحت الخارجية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة زيارة الرابط : https://enjazit.com.sa/enjaz/extendexpiredvisa.

الخدمة تتم دون رسوم

وأوضحت الوزارة، أن الخدمة تتم دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد.

وتأتي الخدمة استكمالًا لجهود المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع كورونا، وتتيح الخدمة للزوار من خارج المملكة تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها.

الخارجية: تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليًا - المواطن


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