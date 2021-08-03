الخثلان: على قوائم الهيئات الشرعية في البنوك توضيح مقدار التطهير

المواطن - الرياض

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الأستاذ الدكتور سعد الخثلان، إنه يفترض على قوائم الهيئات الشرعية في البنوك أن توضح مقدار التطهير.

فيديو | رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية لـ #أوراق_تداول: يفترض على قوائم الهيئات الشرعية في البنوك أن توضح مقدار التطهير #الإخبارية pic.twitter.com/PzuqUUWhvG — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) August 2, 2021

توضيح مقدار التطهير

وبين الخيلان أن توضيح مقدار التطهير طلب ملح من كثير من المواطنين وسبق طرحه على أمانة إحدى الهيئات الشرعية، لافتًا إلى أنه يتمنى مع تفعيل نظام الحوكمة للهيئات الشرعية أن يتم إلزامها ببيان نسب التطهير للمستثمر ومن يتعامل معه، وأن تبين كذلك مقدار الزكاة التي تتعلق بالصناديق الاستثمارية.

الصناديق الاستثمارية والزكاة

وتابع الشيخ الخثلان “أنه فيما يتعلق بالأسهم فإن الشركات هي من تزكي، أما الصناديق الاستثمارية فهي لا تدفع زكواتها إلى هيئة الزكاة والضريبة وتقع المسؤولية على المشاركين فيها، وفي تلك الحالة تقع مسؤولية أخرى على الجهات الشرعية في أن تبين مقدار الزكاة الواجبة على ملاك وحدات هذه الصناديق.

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