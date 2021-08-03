الخوخ مفيد لمواجهة الحر والأفضل تناوله باردًا

المواطن- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية التغذية الدكتورة جواهر عبدالله ، أفراد المجتمع بتناول فاكهة الخوخ في حال توفره ، ويفضل تناوله باردًا ، لكونه يعتبر من الفواكه الصيفية لمواجهة الحر مثل البطيخ ، لاحتوائه على المياه المرطبة، كما أنها لا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، وله العديد من الفوائد المهمة للوقاية من الأمراض لكونه يتضمن نسبة عالية من جميع العناصر الغذائية اللازمة للجسم.

الخوخ يقي من نزلات البرد:

وقال في تصريحات لـ ” المواطن“، إن تناول الخوخ يساعد في تقوية العظام ، والحماية من اضطرابات الجهاز العصبي ، ويساعد على حماية الجهاز التنفسي من الأمراض ونزلات البرد بسبب احتوائه على فيتامين ج ، كما يساعد على تنظيم دقات القلب ، ويحمي من الأنيميا لاحتوائه على الحديد ، وبجانب ذلك يعتبر الخوخ مصدر للبوتاسيوم فهو يساعد على زيادة تنظيم ضغط الدم وضبطه في الدم عن طريق مساعدة الشرايين على الارتخاء، وبهذا له دور كبير في المحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية، كما يحتوي الخوخ على مضادات أكسدة تعمل على محاربة الجذور الحرة ومكافحتها وتقليل نسبة الكولسترول في الدم وبالتالي الوقاية من أمراض القلب.

يمنع الإصابة بالإمساك:

وبينت أن هناك فوائد صحية عديدة للخوخ منها تعزيز صحة الجهاز الهضمي، ما يحمي من الإصابة بالإمساك، حيث إنه يعيد توازن السوائل في الجسم، ما يساعد على عمل الأمعاء بشكل أفضل ، بالإضافة إلى تقليل أعراض الحساسية، حيث إنه يساعد على التقليل من استجابة الجهاز المناعي لمسببات الحساسية، ومنها منع إفراز الهيستامين في الدم، ما يقلل من أعراض الحساسية.

مطهر جيد للمعدة:

واختتمت الدكتورة جواهر بالقول ، الأشخاص الذين يعانون من ديدان البطن ينصحون بتناول الخوخ فهو معالج جيد لتطهير البطن من الطفيليات واليرقات الموجودة بسبب الديدان، كما أن الخوخ يعتبر من الفواكه التي تمد الجسم بالسكروز أو سكر الفاكهة الطبيعي، الذي يتحول إلى جلوكوز في الجسم، والتي تقوم الخلايا بحرق الجلوكوز من خلال الأنشطة وليس تخزينه، مما يسبب توازن السكر في الدم ويمنع من الإصابة بمرض السكري.

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