الداخلية: تجمعات العزاء والحفلات بما يتجاوز الأعداد المحددة مخالف للإجراءات الوقائية

المواطن - الرياض

حذرت وزارة الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، من أن التجمعات الاجتماعية كالعزاء والحفلات بما يتجاوز الأعداد المحددة مخالف للإجراءات الوقائية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: “إن التجمعات للأغراض الاجتماعية، كالعزاء والحفلات ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19).

العقوبة المقررة:

وأوضحت الداخلية أن العقوبة في هذه الحالة بحق المسؤول أو المنشأة تتمثل في غرامة 40 ألف ريال.

وبالنسبة للحضور من الأفراد فيتم فرض غرامة 5 آلاف ريال، وفي حال التكرار تصل لـ10 آلاف ريال.

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