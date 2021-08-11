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الداخلية: تجمعات العزاء والحفلات بما يتجاوز الأعداد المحددة مخالف للإجراءات الوقائية
غرامة 40 ألف ريال بحق المسؤول أو المنشأة

الداخلية: تجمعات العزاء والحفلات بما يتجاوز الأعداد المحددة مخالف للإجراءات الوقائية

2021/08/11
الساعة 9:30 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الداخلية: تجمعات العزاء والحفلات بما يتجاوز الأعداد المحددة مخالف للإجراءات الوقائية وزارة الداخلية
المواطن - الرياض

حذرت وزارة الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، من أن التجمعات الاجتماعية كالعزاء والحفلات بما يتجاوز الأعداد المحددة مخالف للإجراءات الوقائية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: “إن التجمعات للأغراض الاجتماعية، كالعزاء والحفلات ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19).

العقوبة المقررة:

وأوضحت الداخلية أن العقوبة في هذه الحالة بحق المسؤول أو المنشأة تتمثل في غرامة 40 ألف ريال.

وبالنسبة للحضور من الأفراد فيتم فرض غرامة 5 آلاف ريال، وفي حال التكرار تصل لـ10 آلاف ريال.

الداخلية: تجمعات العزاء والحفلات بما يتجاوز الأعداد المحددة مخالف للإجراءات الوقائية - المواطن


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