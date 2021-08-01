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الداخلية : مخالفات الإجراءات الاحترازية في أسبوع بلغت 22042 مخالفة
الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 7049

الداخلية : مخالفات الإجراءات الاحترازية في أسبوع بلغت 22042 مخالفة

2021/08/01
الساعة 4:29 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الداخلية : مخالفات الإجراءات الاحترازية في أسبوع بلغت 22042 مخالفة
المواطن - واس

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (22042) مخالفة للمدة من 15 / 12 / 1442هـ حتى 21 / 12 / 1442هـ.

توزيع مخالفات الإجراءات الاحترازية

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (7049)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3026)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ (2383)، ومنطقة القصيم بـ(2250)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1904)، ومنطقة الجوف بـ(1313)، ومنطقة حائل بـ(1010)، ومنطقة تبوك بـ(796)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(757)، ومنطقة نجران بـ(426)، ومنطقة جازان بـ(390)، ومنطقة عسير بـ(372)، ومنطقة الباحة بـ(366).

الداخلية تشدد على تطبيق الاشتراطات

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

الإجراءات الاحترازية


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