الدرع العربي تحقق أرباحاً بقيمة 23 مليون ريال

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2021 (ستة أشهر).

وسجلت الشركة صافي أرباح قبل الزكاة بلغت 23 مليون ريال، مقابل تسجيلها صافي أرباح خلال الفترة المماثلة من العام السابق بلغت 16 مليون ريال، بارتفاع 38% .

سبب ارتفاع صافي الربح

ويعود سبب الارتفاع في صافي الأرباح للفترة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق الى الارتفاع في دخل العمولات المكتسبة بنسبة 21% وانخفاض في التكاليف القنية الاخرى بنسبة 108% وانخفاض في المصاريف التشغيلية والإدارية بنسبة 3% وارتفاع في دخل الاستثمار بنسبة 81% الذي قابله انخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 5% وارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 15%.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضاً 125.06 نقطة ليقفل عند مستوى 11076.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

حركة الأسهم السعودية الرئيسية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 249 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 26 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات شمس، وعذيب للاتصالات، وجبل عمر، وصادرات، وشاكر الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وبوان، والشرقية للتأمين، وباتك، والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.57% و4.74%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والتصنيع ، وكهرباء السعودية، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وبحر العرب، وسابك، وتنمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) منخفضاً 106.99 نقاط ليقفل عند مستوى 24824.19 نقطة، وبتداولات بلغت 227 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم تقاسمتها 965 صفقة.

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