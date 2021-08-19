الدفاع الأمريكية : 4500 جندي أمريكي متواجدون حاليًّا في كابل

المواطن - متابعة

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي “البنتاجون”، جون كيربي، أن عدد القوات الأمريكية الموجودة حاليًّا في كابل يصل إلى 4500 جندي، مشيرًا إلى إمكانية انضمام مئات الجنود الآخرين.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي اليوم: إن مطار كابل لا يزال آمنًا ومفتوحًا لعمليات الطيران، ولا زالت الرحلات العسكرية تصل وتغادر باستمرار مع وجود عمليات طيران تجارية محدودة، بالإضافة إلى بعض الرحلات الأجنبية المتعاقد عليها القادمة والمغادرة.

عمليات الإجلاء تتواصل:

وفي وقت سابق، قال مسؤول غربي لوكالة “رويترز”: إنه تم إجلاء حوالي 5000 من الدبلوماسيين وموظفي الأمن والإغاثة والمواطنين الأفغان من العاصمة كابل في الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف أن عمليات الإجلاء بالطائرات العسكرية ستستمر على مدار الساعة، موضحًا أن إنهاء الفوضى خارج المطار يمثل تحديًا.

ونقلت “رويترز” عن المسؤول الغربي قوله: “لا أحد مخول له التعامل مع الفوضى خارج مطار كابل” حيث يتجمع مئات الأشخاص على أمل الهروب من أفغانستان، بينما سيطرت حركة طالبان على العاصمة.

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